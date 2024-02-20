Шемигон Анисия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШемигон Анисия Игнатьевна

Шемигон Анисия Игнатьевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1840

Дата смерти

16.11.1889

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.01.1873

Сын: Шемигон Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Шемигон Тимофей Трофимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.05.1874

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Шемигон Тимофей Трофимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.10.1875

Дочь: Лукерия Тимофеевна

Отец ребёнка: Шемигон Тимофей Трофимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-41,зап-54
Рождение ребёнка
15.08.1882

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Шемигон Тимофей Трофимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
17.07.1885

Дочь: Агрепина Тимофеевна

Отец ребёнка: Шемигон Тимофей Трофимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-81,зап-51
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемигон Тимофей Трофимович

Смерть
16.11.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - горячка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close