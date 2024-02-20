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(Шемигон) Агрепина Тимофеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

17.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1885

Отец: Шемигон Тимофей Трофимович

Мать: Шемигон Анисия Игнатьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-81,зап-51
Крещение
17.07.1885
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Наум Павлович Шемигон и вдова Елена Федоровна Шемигон
Смерть
Неизвестно
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