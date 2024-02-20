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(Шемигон) Анна Тимофеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.05.1874

Дата смерти

26.07.1884

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1874

Отец: Шемигон Тимофей Трофимович

Мать: Шемигон Анисия Игнатьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
26.07.1884
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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