(Шемигон) Анна Тимофеевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения?.05.1874
Дата смерти26.07.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1874
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
26.07.1884
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука