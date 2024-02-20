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(Шемигон) Лукерия Тимофеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

18.10.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1875

Отец: Шемигон Тимофей Трофимович

Мать: Шемигон Анисия Игнатьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-41,зап-54
Крещение
18.10.1875
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Прокофий Федорович Шабенко и Давида Никитина Шемигона жена-Ольга Федоровна
Смерть
Неизвестно
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