(Шемигон) Лукерия Тимофеевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения18.10.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.10.1875
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-41,зап-54
Крещение
18.10.1875
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Прокофий Федорович Шабенко и Давида Никитина Шемигона жена-Ольга Федоровна
Смерть
Неизвестно