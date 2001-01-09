Филимонченко (Коношенко) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонченко (Коношенко) Фекла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1903

Дата смерти

29.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1903

Отец: Коношенко Василий

Мать: Коношенко ?

Рождение ребёнка
18.09.1930

Дочь: Милюшкина Анастасия

Отец ребёнка: Филимонченко Георгий

Рождение ребёнка
Между 1932 и 1934

Сын: Филимонченко Михаил

Отец ребёнка: Филимонченко Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонченко Георгий

Смерть
29.06.1988
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