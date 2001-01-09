Филимонченко (Коношенко) Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1903
Дата смерти29.06.1988
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1903
Отец: Коношенко Василий
Мать: Коношенко ?
Рождение ребёнка
18.09.1930
Дочь: Милюшкина Анастасия
Отец ребёнка: Филимонченко Георгий
Рождение ребёнка
Между 1932 и 1934
Сын: Филимонченко Михаил
Отец ребёнка: Филимонченко Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филимонченко Георгий
Смерть
29.06.1988