Филимонченко Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1909
Отец: Филимонченко Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1930
Дочь: Милюшкина Анастасия
Мать ребёнка: Филимонченко Фекла
Рождение ребёнка
Между 1932 и 1934
Сын: Филимонченко Михаил
Мать ребёнка: Филимонченко Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филимонченко Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно