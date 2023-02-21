Филимонченко Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонченко Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

1930 г.р.
Между 1932 и 1934 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1909

Отец: Филимонченко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1930

Дочь: Милюшкина Анастасия

Мать ребёнка: Филимонченко Фекла

Рождение ребёнка
Между 1932 и 1934

Сын: Филимонченко Михаил

Мать ребёнка: Филимонченко Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонченко Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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