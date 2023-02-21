Филимонченко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонченко Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1932 и 1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1932 и 1934

Отец: Филимонченко Георгий

Мать: Филимонченко Фекла

Рождение ребёнка
Между 1960 и 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Между 1960 и 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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