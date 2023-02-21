Филимонченко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1932 и 1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1932 и 1934
Отец: Филимонченко Георгий
Мать: Филимонченко Фекла
Рождение ребёнка
Между 1960 и 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 1960 и 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно