Милюшкина (Филимонченко) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюшкина (Филимонченко) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1930

Дата смерти

09.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1930

Отец: Филимонченко Георгий

Мать: Филимонченко Фекла

Рождение ребёнка
10.11.1952

Сын: Коротцев Владимир

Отец ребёнка: Коротцев Николай

Рождение ребёнка
08.05.1958

Сын: Милюшкин Александр

Отец ребёнка: Милюшкин Иван

Рождение ребёнка
24.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милюшкин Иван

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротцев Николай

Смерть
09.01.2001
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