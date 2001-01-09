Милюшкина (Филимонченко) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1930
Дата смерти09.01.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1930
Отец: Филимонченко Георгий
Мать: Филимонченко Фекла
Рождение ребёнка
10.11.1952
Сын: Коротцев Владимир
Отец ребёнка: Коротцев Николай
Рождение ребёнка
08.05.1958
Сын: Милюшкин Александр
Отец ребёнка: Милюшкин Иван
Рождение ребёнка
24.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милюшкин Иван
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коротцев Николай
Смерть
09.01.2001