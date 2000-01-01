Коношенко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коношенко ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1903 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1903

Дочь: Филимонченко Фекла

Отец ребёнка: Коношенко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коношенко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Коношенко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коношенко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коношенко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коношенко Василий

Смерть
Неизвестно
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