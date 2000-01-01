Коношенко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1903
Дочь: Филимонченко Фекла
Отец ребёнка: Коношенко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Коношенко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коношенко Василий
Смерть
Неизвестно