Коношенко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коношенко Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1903 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1903

Дочь: Филимонченко Фекла

Мать ребёнка: Коношенко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коношенко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коношенко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Коношенко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коношенко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коношенко ?

Смерть
Неизвестно
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