Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1903
Дочь: Пислегина Мария Александровна
Отец ребёнка: Хохряков Александр Николаевич
Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Лопатин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
06.12.1911
Дочь: Перевозчикова Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Лопатин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Лопатин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Лопатин Георгий Федорович
Отец ребёнка: Лопатин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Лопатин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Лопатин Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно