Пислегина (Хохрякова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения31.12.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1903
Отец: Хохряков Александр Николаевич
Мать: Наталья Петровна
Крещение
06.01.1904
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.10.1934
Дочь: Воронцова Раиса Александровна
Отец ребёнка: Пислегин Александр Иванович
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Мосина Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Пислегин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно