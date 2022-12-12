Пислегина (Хохрякова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пислегина (Хохрякова) Мария Александровна

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Место рождения

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

31.12.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1903

Отец: Хохряков Александр Николаевич

Мать: Наталья Петровна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.01.1904
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.10.1934

Дочь: Воронцова Раиса Александровна

Отец ребёнка: Пислегин Александр Иванович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Мосина Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Пислегин Александр Иванович

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пислегин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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