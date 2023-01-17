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Лопатин Михаил Федорович

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Место рождения

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1920

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1950 г.р.
1953 г.р.
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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Лопатин Федор Михайлович

Мать: Наталья Петровна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1949

Жена: Головина Елена Ивановна

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Лопатина Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Головина Елена Ивановна

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1953

Сын: Лопатин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Головина Елена Ивановна

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головина Елена Ивановна

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
2001
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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