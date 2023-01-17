Лопатин Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Лопатин Федор Михайлович
Мать: Наталья Петровна
Бракосочетание
1949
Жена: Головина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Лопатина Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Головина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Лопатин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Головина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головина Елена Ивановна
Смерть
2001