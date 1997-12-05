Перевозчикова (Лопатина) Ульяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозчикова (Лопатина) Ульяна Федоровна

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Место рождения

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.12.1911

Дата смерти

05.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1911

Отец: Лопатин Федор Михайлович

Мать: Наталья Петровна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1932

Сын: Перевозчиков Анатолий Евгеньевич

Отец ребёнка: Перевозчиков Евгений Григорьевич

Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Павлова Валентина Евгеньевна

Отец ребёнка: Перевозчиков Евгений Григорьевич

Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Перевозчиков Евгений Григорьевич

Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Эмилия Евгеньевна

Отец ребёнка: Перевозчиков Евгений Григорьевич

Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Награда
1948
Медаль "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны"
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перевозчиков Евгений Григорьевич

Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозчиков Евгений Григорьевич

Смерть
05.12.1997
Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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