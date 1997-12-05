Перевозчикова (Лопатина) Ульяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения06.12.1911
Дата смерти05.12.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1911
Отец: Лопатин Федор Михайлович
Мать: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Перевозчиков Анатолий Евгеньевич
Отец ребёнка: Перевозчиков Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Павлова Валентина Евгеньевна
Отец ребёнка: Перевозчиков Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Перевозчиков Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Эмилия Евгеньевна
Отец ребёнка: Перевозчиков Евгений Григорьевич
Награда
1948
Медаль "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны"
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перевозчиков Евгений Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1997