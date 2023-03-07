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Лопатин Федор Михайлович

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Место рождения

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Лопатин Михаил Тимофеевич

Мать: Татьяна Михайловна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Наталья Петровна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1909

Жена: Наталья Петровна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.12.1911

Дочь: Перевозчикова Ульяна Федоровна

Мать ребёнка: Наталья Петровна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Наталья Петровна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1916

Сын: Лопатин Георгий Федорович

Мать ребёнка: Наталья Петровна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Наталья Петровна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1920

Сын: Лопатин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Наталья Петровна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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