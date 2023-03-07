Лопатин Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Лопатин Михаил Тимофеевич
Мать: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Бракосочетание
1909
Жена: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
06.12.1911
Дочь: Перевозчикова Ульяна Федоровна
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Лопатин Георгий Федорович
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Смерть
Неизвестно