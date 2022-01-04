Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Лопатин Фока Михайлович

Отец ребёнка: Лопатин Михаил Тимофеевич

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1877

Сын: Лопатин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Лопатин Михаил Тимофеевич

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Лопатин Михаил Тимофеевич

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1882

Сын: Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Лопатин Михаил Тимофеевич

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Дария Михайловна

Отец ребёнка: Лопатин Михаил Тимофеевич

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1889

Сын: Косьма Михайлович

Отец ребёнка: Лопатин Михаил Тимофеевич

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Лопатин Михаил Тимофеевич

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

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