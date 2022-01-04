Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Лопатин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Лопатин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Лопатин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Лопатин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Дария Михайловна
Отец ребёнка: Лопатин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Косьма Михайлович
Отец ребёнка: Лопатин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Лопатин Михаил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно