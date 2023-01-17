Лопатин Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лопатин Тимофей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Дария Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Косьма Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно