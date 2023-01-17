Лопатин Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатин Михаил Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопатин Тимофей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Лопатин Фока Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1877

Сын: Лопатин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1882

Сын: Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Дария Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1889

Сын: Косьма Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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