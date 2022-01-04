Лопатин Георгий Федорович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Лопатин Федор Михайлович
Мать: Наталья Петровна
Призыв на военную службу
1939
Военная награда
31.08.1943
Орден Красной Звезды
Военная награда
21.06.1944
Орден Александра Невского
Военная награда
06.08.1944
Орден Александра Невского
Смерть
Неизвестно
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика