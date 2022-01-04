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Лопатин Георгий Федорович

Место рождения

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Лопатин Федор Михайлович

Мать: Наталья Петровна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Призыв на военную службу
1939
Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Военная награда
31.08.1943
Орден Красной Звезды
Военная награда
21.06.1944
Орден Александра Невского
Военная награда
06.08.1944
Орден Александра Невского
Смерть
Неизвестно
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

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