село Шаркан, село Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Шаркан

Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Сарапульский уезд
12221Шаркан (Лонлез), с. каз.при ррч Ломлезе и Шаркане.1105457214237Церковь православная 1. Волостное правление. Сельская расправа. Сельское училище. Земская станция. Чугунно-литейный завод 1. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Шарканская волость
1079. Шаркан (Ломлез), село бывшее государственное, при речках Шаркане и Яге, дворов 60, жителей 467, волостное правление (уездный город в 110 верстах), церковь православ Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Шарканский район
719279Шаркансело57°18'00"53°52'00"O-39-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Шарканский муниципальный район, Шарканское сельское поселение
94646460101с Шаркансело
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