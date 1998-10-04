Данилова (Гаврилова) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения29.09.1926
Дата смерти04.10.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
Работала рабочей на шерстобитке, затем на хлебозаводе в Ухолово
Рождение ребёнка
01.04.1946
Сын: Гаврилов Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей
Рождение ребёнка
10.01.1955
Сын: Данилов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Иванович
Смерть
04.10.1998