Данилова (Гаврилова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Гаврилова) Анна Егоровна

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

29.09.1926

Дата смерти

04.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1926

Отец: Гаврилов Егор (Георгий) Яковлевич

Мать: Гаврилова (Свирина) Евдокия Афанасьевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Дмитрий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей

Работа или профессия
Неизвестно
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Работала рабочей на шерстобитке, затем на хлебозаводе в Ухолово
Рождение ребёнка
01.04.1946

Сын: Гаврилов Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей

Рождение ребёнка
10.01.1955

Сын: Данилов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Иванович

Смерть
04.10.1998
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

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