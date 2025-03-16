Гаврилова (Свирина) Евдокия (Евфимия) Афанасьевна
женский, родилась Около ?.02.1905 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла 19.12.1956, Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
ОтецСвирин (Перепёлкин) Афанасий Иванович16.01.1876 ст. г.р.
МатьСвирина (Сазонова) Евфимия Семёновна15.07.1878 ст. г.р.
Супруги
Гаврилов Егор (Георгий) Яковлевич1904 ст. г.р.
Дети
Данилова (Гаврилова) Анна Егоровна29.09.1926 г.р.
Гаврилов Василий Егорович25.12.1929 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1905 ст.
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.09.1926
Дочь: Данилова (Гаврилова) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Гаврилов Егор (Георгий) Яковлевич
Рождение ребёнка
25.12.1929
Сын: Гаврилов Василий Егорович
Отец ребёнка: Гаврилов Егор (Георгий) Яковлевич
Бракосочетание
До 1941
Смерть
19.12.1956
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Запись о рождении в метрической книге за 1905г не нашли. Отсутствуют листы с января по середину марта 1905г