Гаврилова (Свирина) Евдокия (Евфимия) Афанасьевна Около ?.02.1905 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Гаврилова (Свирина) Евдокия (Евфимия) Афанасьевна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась Около ?.02.1905 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла 19.12.1956, Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Свирин (Перепёлкин) Афанасий Иванович16.01.1876 ст. г.р.
Мать
Свирина (Сазонова) Евфимия Семёновна15.07.1878 ст. г.р.
Супруги
Гаврилов Егор (Георгий) Яковлевич1904 ст. г.р.
Дети
Данилова (Гаврилова) Анна Егоровна29.09.1926 г.р.
Гаврилов Василий Егорович25.12.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1905 ст.

Отец: Свирин (Перепёлкин) Афанасий Иванович

Мать: Свирина (Сазонова) Евфимия Семёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Запись о рождении в метрической книге за 1905г не нашли. Отсутствуют листы с января по середину марта 1905г

Место жительства
Неизвестно
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Место жительства
Неизвестно
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
29.09.1926

Дочь: Данилова (Гаврилова) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Гаврилов Егор (Георгий) Яковлевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
25.12.1929

Сын: Гаврилов Василий Егорович

Отец ребёнка: Гаврилов Егор (Георгий) Яковлевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
До 1941

Муж: Гаврилов Егор (Георгий) Яковлевич

Смерть
19.12.1956
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Онкология желудка Похоронена в р.п.Ухолово на Старом кладбище, недалеко от центра. От церкви.

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