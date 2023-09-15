Гаврилов Егор (Георгий) Яковлевич

Гаврилов Егор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1904 ст.
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.
Отец: Гаврилов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1926
Дочь: Данилова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
25.12.1929
Сын: Гаврилов Василий Егорович
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Афанасьевна
Военная служба
С 1941
Участник ВОВ. Вернулся с войны нервным. Сержант. 466 стрелковый полк 125 стрелковой дивизии
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
1957