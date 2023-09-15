Гаврилов Егор (Георгий) Яковлевич

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Гаврилов Егор Яковлевич

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1904 ст.

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.

Отец: Гаврилов Яков

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.09.1926

Дочь: Данилова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Афанасьевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.12.1929

Сын: Гаврилов Василий Егорович

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Афанасьевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
С 1941
Участник ВОВ. Вернулся с войны нервным. Сержант. 466 стрелковый полк 125 стрелковой дивизии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Евдокия Афанасьевна

Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
1957
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