рабочий посёлок Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Ухолово

Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2681Большое Ухлово (Ухолово), с. вл.при рч. Аксени.283040020232039Церковь православная 1. Ярмарка 1. Базары. Заводов 11.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Ухоловская волость
1046. Ухолово, село бывшее владельческое, дворов 519, жителей 3230, волостное правление (уездный город в 29 верстах), церковь православная, 3 часовни, школа, ст. ж. у., п Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Ухоловская волость
село Ухолово1841182971010298229225904сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Ухоловская волость
Большое Ухолово село5487на тр. ряжск-Сапожок при р. Аксене64518501800365011030волостн. правл.Цер. кам., цер.-пр. шк. мужская, 2-х клас. образц. уч. женск. 2-х клас. образц. уч., 12 ветр. мельн., вод. мельн., 3 кож. зав., 2 кос. зав., 5 шастол., пар. мел.
Ухолово станция Сызр.-Вяз жел. д.5505218153327½УхоловоЗернохранилище

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ухоловский район
2498Ухоловораб.посёлок53°48'с.ш.40°30'в.д.N-37-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ухоловский муниципальный район, Ухоловское городское поселение
61650151051рп Ухоловорабочий поселок

Мы используем куки для улучшения работы сайта.