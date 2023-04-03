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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2681Большое Ухлово (Ухолово), с. вл.при рч. Аксени.283040020232039Церковь православная 1. Ярмарка 1. Базары. Заводов 11.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1046. Ухолово, село бывшее владельческое, дворов 519, жителей 3230, волостное правление (уездный город в 29 верстах), церковь православная, 3 часовни, школа, ст. ж. у., п Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Ухолово1841182971010298229225904сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Большое Ухолово село5487на тр. ряжск-Сапожок при р. Аксене64518501800365011030—волостн. правл.Цер. кам., цер.-пр. шк. мужская, 2-х клас. образц. уч. женск. 2-х клас. образц. уч., 12 ветр. мельн., вод. мельн., 3 кож. зав., 2 кос. зав., 5 шастол., пар. мел.
Ухолово станция Сызр.-Вяз жел. д.55052181533—27½УхоловоЗернохранилище
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
2498Ухоловораб.посёлок53°48'с.ш.40°30'в.д.N-37-082
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61650151051рп Ухоловорабочий поселок