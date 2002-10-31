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Гаврилов Василий Егорович

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.12.1929

Дата смерти

31.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1929

Отец: Гаврилов Егор (Георгий) Яковлевич

Мать: Гаврилова (Свирина) Евдокия Афанасьевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Александра Павловна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.12.1959

Жена: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилова Александра Павловна

Рождение ребёнка
27.06.1963

Сын: Гаврилов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Гаврилова Александра Павловна

Смерть
31.10.2002

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