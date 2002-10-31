Гаврилов Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения25.12.1929
Дата смерти31.10.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.12.1959
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврилова Александра Павловна
Рождение ребёнка
27.06.1963
Мать ребёнка: Гаврилова Александра Павловна
Смерть
31.10.2002