Свирин (Перепёлкин) Афанасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свирин (Перепёлкин) Афанасий Иванович

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

16.01.1876 ст.

Дата смерти

Между 1912 и 1940

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1876 ст.

Отец: Свирин Иван Иванович

Мать: Свирина Наталья Семёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Братьев и сестер за период 1871 по 1975 не было
Бракосочетание
16.04.1895 ст.

Жена: Свирина Евфимия Семёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.02.1896 ст.

Дочь: Храпова Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Свирина Евфимия Семёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.12.1898 ст.

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Свирина Евфимия Семёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.03.1901 ст.

Сын: Свирин Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Свирина Евфимия Семёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около ?.02.1905 ст.

Дочь: Гаврилова Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Свирина Евфимия Семёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Запись о рождении в метрической книге за 1905г не нашли. Отсутствуют листы с января по середину марта 1905г
Рождение ребёнка
17.09.1907 ст.

Сын: Свирин Семён Афанасьевич

Мать ребёнка: Свирина Евфимия Семёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
В метрической книге рожден и крещен 4 числа
Рождение ребёнка
09.11.1909 ст.

Сын: Свирин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Свирина Евфимия Семёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.03.1912 ст.

Сын: Свирин Егор Афанасьевич

Мать ребёнка: Свирина Евфимия Семёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Последний ребёнок в семье Первичное свидетельство о рождении выдано 23.02.1934. Или для устройства на работу или для получения паспорта, вероятно.
Смена фамилии
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Крестьянин-середняк Возможно, был какое то время извозчиком. По семейной легенде нашел кошелек, который барин потерял и отдал ему.
Смерть
Между 1912 и 1940
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Вероятно, похоронен на старом кладбище на ул. Кулешовка (Пожалостина)
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