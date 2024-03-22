Свирин (Перепёлкин) Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения16.01.1876 ст.
Дата смертиМежду 1912 и 1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1876 ст.
Отец: Свирин Иван Иванович
Братьев и сестер за период 1871 по 1975 не было
Бракосочетание
16.04.1895 ст.
Рождение ребёнка
11.02.1896 ст.
Дочь: Храпова Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Свирина Евфимия Семёновна
Рождение ребёнка
14.12.1898 ст.
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Свирина Евфимия Семёновна
Рождение ребёнка
04.03.1901 ст.
Сын: Свирин Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Свирина Евфимия Семёновна
Рождение ребёнка
Около ?.02.1905 ст.
Дочь: Гаврилова Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Свирина Евфимия Семёновна
Запись о рождении в метрической книге за 1905г не нашли. Отсутствуют листы с января по середину марта 1905г
Рождение ребёнка
17.09.1907 ст.
Мать ребёнка: Свирина Евфимия Семёновна
В метрической книге рожден и крещен 4 числа
Рождение ребёнка
09.11.1909 ст.
Мать ребёнка: Свирина Евфимия Семёновна
Рождение ребёнка
21.03.1912 ст.
Мать ребёнка: Свирина Евфимия Семёновна
Последний ребёнок в семье Первичное свидетельство о рождении выдано 23.02.1934. Или для устройства на работу или для получения паспорта, вероятно.
Смена фамилии
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин-середняк Возможно, был какое то время извозчиком. По семейной легенде нашел кошелек, который барин потерял и отдал ему.
Смерть
Между 1912 и 1940
Вероятно, похоронен на старом кладбище на ул. Кулешовка (Пожалостина)