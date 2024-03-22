Свирин Егор (Георгий) Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свирин Егор (Георгий) Афанасьевич

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.03.1912 ст.

Дата смерти

Между 05.04.1936 и 10.06.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1912 ст.

Отец: Свирин Афанасий Иванович

Мать: Свирина Евфимия Семёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Последний ребёнок в семье Первичное свидетельство о рождении выдано 23.02.1934. Или для устройства на работу или для получения паспорта, вероятно.
Крещение
21.03.1912 ст.
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Образование
Между 1920 и 1923
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Еголдаевская школа
Работа или профессия
С 1930
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Работа в колхозе Красный Октябрь Крестьянин-середняк
Бракосочетание
18.01.1932

Жена: Свирина Ксения Степановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Свидетельство о браке получено/выдано 28.05.1936. Возможно , бабушка оформляла так пособие после гибели мужа, ведь был ребенок малый- 1.5 лет. Возможно для вступления в права наследства или для отмето... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1934

Сын: Свирин Николай Егорович

Мать ребёнка: Свирина Ксения Степановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
1934
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Путевой обходчик на железной дороге
Вступление в партию
Неизвестно
Беспартийный
Смерть
Между 05.04.1936 и 10.06.1936
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Охранял железную дорогу. Предположительно, был путевым обходчиком. Бандиты оцепляли вагоны. Они задушили и бросили его под поезд. Захоронен на старом кладбище в Новом Еголдаево на ул. Кулешовка (Пожал... Показать все
Похороны
Около ?.05.1936
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Погиб, когда сыну Николаю было 1 год и 6 месяцев. Похоронен на старом кладбище в Новом Еголдаево (ул. Пожалостина, быв. ул.Кулешовка)
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