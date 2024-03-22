Свирин Егор (Георгий) Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения21.03.1912 ст.
Дата смертиМежду 05.04.1936 и 10.06.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1912 ст.
Последний ребёнок в семье Первичное свидетельство о рождении выдано 23.02.1934. Или для устройства на работу или для получения паспорта, вероятно.
Крещение
21.03.1912 ст.
Образование
Между 1920 и 1923
Еголдаевская школа
Работа или профессия
С 1930
Работа в колхозе Красный Октябрь Крестьянин-середняк
Бракосочетание
18.01.1932
Свидетельство о браке получено/выдано 28.05.1936. Возможно , бабушка оформляла так пособие после гибели мужа, ведь был ребенок малый- 1.5 лет. Возможно для вступления в права наследства или для отмето... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1934
Мать ребёнка: Свирина Ксения Степановна
Работа или профессия
1934
Путевой обходчик на железной дороге
Вступление в партию
Неизвестно
Беспартийный
Смерть
Между 05.04.1936 и 10.06.1936
Охранял железную дорогу. Предположительно, был путевым обходчиком. Бандиты оцепляли вагоны. Они задушили и бросили его под поезд. Захоронен на старом кладбище в Новом Еголдаево на ул. Кулешовка (Пожал... Показать все
Похороны
Около ?.05.1936
Погиб, когда сыну Николаю было 1 год и 6 месяцев. Похоронен на старом кладбище в Новом Еголдаево (ул. Пожалостина, быв. ул.Кулешовка)