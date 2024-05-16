Свирин Николай Егорович
Место рождения
Дата рождения10.12.1934
Дата смерти21.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1934
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Подвислово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
В некоторых старых документах село называется Подвислое
Место жительства
Неизвестно
Совка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Сначала жили с Новом Еголдаево с матерью ( Аксиньей) на Ул. Скачки у дома Вековищевых. Дом из красного кирпича. Была дворовая фамилия ХВЕЛЮШИНЫ ( мать так прозвали) Потом переехали на ул.Заречная бл... Показать все
Крещение
Неизвестно
Крестный отец Свирин Семён Афанасьевич (Дядя по отцу)
Военная служба
Между ?.08.1953 и ?.12.1956
Германия ( ГДР)
Бракосочетание
02.08.1953
Дворовое прозвище по деду- АФОНАС
Рождение ребёнка
20.11.1957
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Вступление в партию
?.02.1959
Партбилет №01719803 выдан 27.03.1957 года. Вступление с партию- февраль 1957г Освобожденный Секретарь парторганизации колхоза "Красный Октябрь" Новое Еголдаево. Освобожденный Секретарь парторганизаци... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1960
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Образование
1961
Высшая партийная школа. Младший агроном - организатор
Работа или профессия
С 1961 по 1964
Освобождённый секретарь первичной парторганизации колхоза “Путь Ленина” Петровского сельсовета Ряжского района.
Рождение ребёнка
15.06.1962
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Работа или профессия
25.04.1964
Председатель колхоза "Маяк" Свирин Николай Егорович (10.12.1934, с. Новое Еголдаево Ряжский район – 21.09.1994, Рязань). Окончил Высшую партийную школу ЦК КПСС. До 1964 освобождённый секретарь перви... Показать все
Образование
1966
Заочная высшая школа при ЦК КПСС
Работа или профессия
17.07.1968
Председатель колхоза "Красная Звезда"
Работа или профессия
19.08.1972
Избран 2-м секретарем Ряжского райкома партии
Военная служба
С 25.08.1975 по 16.02.1987
КГБ СССР Полковник
Образование
03.09.1975
Высшие курсы КГБ СССР
Лечение в госпитале
1984
1-й инфаркт миокарда в 50 лет
Смерть
21.09.1994
Инфаркт миокарда, Острая сердечная недостаточность, Ишимия