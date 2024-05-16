Свирин Николай Егорович 10.12.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свирин Николай Егорович

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

10.12.1934

Дата смерти

21.09.1994

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1934

Отец: Свирин Егор (Георгий) Афанасьевич

Мать: Свирина (Болдарева) Ксения (Аксинья) Степановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Подвислово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
В некоторых старых документах село называется Подвислое
Место жительства
Неизвестно
Совка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Сначала жили с Новом Еголдаево с матерью ( Аксиньей) на Ул. Скачки у дома Вековищевых. Дом из красного кирпича. Была дворовая фамилия ХВЕЛЮШИНЫ ( мать так прозвали) Потом переехали на ул.Заречная бл... Показать все
Крещение
Неизвестно
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Крестный отец Свирин Семён Афанасьевич (Дядя по отцу)
Военная служба
Между ?.08.1953 и ?.12.1956
Германия ( ГДР)
Бракосочетание
02.08.1953

Жена: Свирина (Уткина) Вера Михайловна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Дворовое прозвище по деду- АФОНАС
Рождение ребёнка
20.11.1957

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Мать ребёнка: Свирина (Уткина) Вера Михайловна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
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Вступление в партию
?.02.1959
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Партбилет №01719803 выдан 27.03.1957 года. Вступление с партию- февраль 1957г Освобожденный Секретарь парторганизации колхоза "Красный Октябрь" Новое Еголдаево. Освобожденный Секретарь парторганизаци... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1960

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Мать ребёнка: Свирина (Уткина) Вера Михайловна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
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Образование
1961
Высшая партийная школа. Младший агроном - организатор
Работа или профессия
С 1961 по 1964
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Освобождённый секретарь первичной парторганизации колхоза “Путь Ленина” Петровского сельсовета Ряжского района.
Рождение ребёнка
15.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свирина (Уткина) Вера Михайловна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
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Работа или профессия
25.04.1964
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Председатель колхоза "Маяк" Свирин Николай Егорович (10.12.1934, с. Новое Еголдаево Ряжский район – 21.09.1994, Рязань). Окончил Высшую партийную школу ЦК КПСС. До 1964 освобождённый секретарь перви... Показать все
Образование
1966
Заочная высшая школа при ЦК КПСС
Работа или профессия
17.07.1968
Председатель колхоза "Красная Звезда"
Работа или профессия
19.08.1972
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Избран 2-м секретарем Ряжского райкома партии
Военная служба
С 25.08.1975 по 16.02.1987
КГБ СССР Полковник
Образование
03.09.1975
Высшие курсы КГБ СССР
Лечение в госпитале
1984
Рязань, город Рязань, Рязанская область
1-й инфаркт миокарда в 50 лет
Смерть
21.09.1994
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Инфаркт миокарда, Острая сердечная недостаточность, Ишимия

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