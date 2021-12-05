Свирина (Уткина) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свирина (Уткина) Вера Михайловна

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Место рождения

Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.05.1935

Дата смерти

05.12.2021

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1935

Отец: Уткин Михаил Григорьевич

Мать: Уткина Марфа Степановна

Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
По документам Д/Р. 8.05.1935
Бракосочетание
02.08.1953

Муж: Свирин Николай Егорович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Кличка по деду- АФОНАС
Рождение ребёнка
20.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свирин Николай Егорович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
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Рождение ребёнка
16.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свирин Николай Егорович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
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Рождение ребёнка
15.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свирин Николай Егорович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
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Смерть
05.12.2021
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Отпевание- Покровская церковь у Автовокзала