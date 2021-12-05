Свирина (Уткина) Вера Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.05.1935
Дата смерти05.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1935
Отец: Уткин Михаил Григорьевич
Мать: Уткина Марфа Степановна
По документам Д/Р. 8.05.1935
Бракосочетание
02.08.1953
Кличка по деду- АФОНАС
Рождение ребёнка
20.11.1957
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Рождение ребёнка
16.08.1960
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Рождение ребёнка
15.06.1962
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Смерть
05.12.2021
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Отпевание- Покровская церковь у Автовокзала