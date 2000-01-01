село Подвислово, село Подвислово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Подвислово

Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Подвисловская волость
1023. Подвислово, село бывшее государственное, при речке Ранове, дворов 237, жителей 1732, волостное правление (уездный город в 13 верстах), церковь православная, шк. ст. Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Подвисловская волость
село Подвислово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ряжский район
1071Подвисловосело53°49'с.ш.40°05'в.д.N-37-081

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ряжский муниципальный район, Поплевинское сельское поселение
61630460106с Подвисловосело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2634Подвислово, с. каз.при р. Рановой и ручье Алексеевке.1313146602626Церковь православная 1. Волостное и сельское правления. Училище.
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