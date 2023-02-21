Данилов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Анна Егоровна
Смерть
1997
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область