Данилов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Анна Егоровна

Смерть
1997
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область