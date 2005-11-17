Данилов Александр Дмитриевич 10.01.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Данилов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1955

Дата смерти

17.11.2005

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1955

Отец: Данилов Дмитрий Иванович

Мать: Данилова (Гаврилова) Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Развод
Неизвестно

Жена: Данилова Татьяна

Образование
Неизвестно
Закончил сельхозинститут
Работа или профессия
Неизвестно
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Работал в Ухолово на машзаводе
Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Татьяна

Смерть
17.11.2005
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

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