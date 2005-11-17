Данилов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1955
Дата смерти17.11.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Данилова Татьяна
Образование
Неизвестно
Закончил сельхозинститут
Работа или профессия
Неизвестно
Работал в Ухолово на машзаводе
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Татьяна
Смерть
17.11.2005