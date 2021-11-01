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Гаврилов Валерий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1946

Дата смерти

01.11.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1946

Отец: Алексей

Мать: Данилова (Гаврилова) Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Мастер спорта. Карате
Рождение ребёнка
27.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
01.11.2021

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