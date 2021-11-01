Гаврилов Валерий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1946
Дата смерти01.11.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1946
Отец: Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Мастер спорта. Карате
Рождение ребёнка
27.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.11.2021