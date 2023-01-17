Пестова (Пищулина) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения18.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1870
Отец: Пищулин Павел Трифонович
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.1888
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.09.1894
Отец ребёнка: Пестов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
05.02.1898
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Пестов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
19.06.1899
Дочь: Гусева Аграфена Михайловна
Отец ребёнка: Пестов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
24.07.1900
Отец ребёнка: Пестов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
23.11.1901
Сын: Пестов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Пестов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
15.02.1903
Дочь: Целюнова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Пестов Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно