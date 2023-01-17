Пестова (Пищулина) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова (Пищулина) Мария Павловна

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1870

Отец: Пищулин Павел Трифонович

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
24.02.1888

Муж: Пестов Михаил Григорьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.09.1894

Сын: Пестов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Пестов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
05.02.1898

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Пестов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
19.06.1899

Дочь: Гусева Аграфена Михайловна

Отец ребёнка: Пестов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
24.07.1900

Сын: Пестов Прохор Михайлович

Отец ребёнка: Пестов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
23.11.1901

Сын: Пестов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Пестов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
15.02.1903

Дочь: Целюнова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Пестов Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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