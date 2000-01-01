Гусева (Пестова) Аграфена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Пестова) Аграфена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1900

Дата смерти

04.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1900

Отец: Пестов Михаил Григорьевич

Мать: Пестова Мария Павловна

Рождение ребёнка
30.08.1940

Сын: Гусев Александр Александрович

Отец ребёнка: Гусев Александр Васильевич

Смерть
04.11.1974
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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