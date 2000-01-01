Гусева (Пестова) Аграфена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1900
Дата смерти04.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1900
Отец: Пестов Михаил Григорьевич
Мать: Пестова Мария Павловна
Рождение ребёнка
30.08.1940
Сын: Гусев Александр Александрович
Отец ребёнка: Гусев Александр Васильевич
Смерть
04.11.1974
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область