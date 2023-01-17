Целюнова (Пестова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1903
Дата смерти24.06.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1903
Отец: Пестов Михаил Григорьевич
Мать: Пестова Мария Павловна
Рождение ребёнка
31.10.1919
Отец ребёнка: Целюнов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
12.10.1925
Рождение ребёнка
16.05.1929
Рождение ребёнка
01.05.1932
Рождение ребёнка
09.11.1937
Рождение ребёнка
1941
Смерть
24.06.1968
Похороны
Неизвестно