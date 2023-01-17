Целюнова (Пестова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнова (Пестова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1903

Дата смерти

24.06.1968

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1903

Отец: Пестов Михаил Григорьевич

Мать: Пестова Мария Павловна

Рождение ребёнка
31.10.1919

Сын: Целюнов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Целюнов Василий Николаевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
16.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
01.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
09.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Василий Николаевич

Смерть
24.06.1968
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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