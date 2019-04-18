Целюнов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнов Василий Николаевич

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Место рождения

Ворошиловский р-н

Дата рождения

18.04.1900

Дата смерти

15.12.1942

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1900

Отец: Целюнов Николай Васильевич

Мать: Целюнова Пелагея Ивановна

Ворошиловский р-н
Рождение ребёнка
31.10.1919

Сын: Целюнов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Целюнова Анна Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
16.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
01.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
09.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Анна Михайловна

Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
15.12.1942
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