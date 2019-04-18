Целюнов Василий Николаевич
Место рожденияВорошиловский р-н
Дата рождения18.04.1900
Дата смерти15.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1900
Ворошиловский р-н
Рождение ребёнка
31.10.1919
Мать ребёнка: Целюнова Анна Михайловна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.10.1925
Рождение ребёнка
16.05.1929
Рождение ребёнка
01.05.1932
Рождение ребёнка
09.11.1937
Рождение ребёнка
1941
Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
15.12.1942