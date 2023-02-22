Целюнова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1898
Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
18.04.1900
Сын: Целюнов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич
Ворошиловский р-н
Рождение ребёнка
09.03.1902
Дочь: Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
06.07.1903
Сын: Целюнов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
13.04.1905
Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
04.06.1907
Сын: Целюнов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
30.12.1911
Сын: Целюнов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
19.09.1914
Сын: Целюнов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно