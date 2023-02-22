Целюнова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнова Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1898

Сын: Целюнов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
18.04.1900

Сын: Целюнов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич

Ворошиловский р-н
Рождение ребёнка
09.03.1902

Дочь: Матрона Николаевна

Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1903

Сын: Целюнов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.04.1905

Сын: Целюнов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
04.06.1907

Сын: Целюнов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
30.12.1911

Сын: Целюнов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.09.1914

Сын: Целюнов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целюнов Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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