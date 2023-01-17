Целюнов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.09.1914
Дата смерти06.11.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1914
Рождение ребёнка
10.08.1939
Рождение ребёнка
31.12.1941
Рождение ребёнка
27.11.1944
Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
06.11.1944
Похороны
Неизвестно
Латвийская ССР, Лиепайский уезд, Приекуле вол., с. Яунземе