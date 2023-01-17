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Целюнов Александр Николаевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.09.1914

Дата смерти

06.11.1944

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1914

Отец: Целюнов Николай Васильевич

Мать: Целюнова Пелагея Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
31.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
27.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Зинаида Григорьевна

Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
06.11.1944
Похороны
Неизвестно
Латвийская ССР, Лиепайский уезд, Приекуле вол., с. Яунземе
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