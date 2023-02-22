Целюнова Зинаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнова Зинаида Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1910

Дата смерти

19.11.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
31.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
27.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Александр Николаевич

Смерть
19.11.1978
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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