Целюнова Зинаида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1910
Дата смерти19.11.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1939
Рождение ребёнка
31.12.1941
Рождение ребёнка
27.11.1944
Смерть
19.11.1978
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область