Целюнов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1907
Дата смерти05.07.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1907
Рождение ребёнка
10.11.1927
Рождение ребёнка
12.12.1931
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
22.11.1942
Рождение ребёнка
04.10.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1966
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область