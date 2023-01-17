Целюнов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнов Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1907

Дата смерти

05.07.1966

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1907

Отец: Целюнов Николай Васильевич

Мать: Целюнова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
12.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
22.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
04.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целюнова Екатерина Ивановна

Смерть
05.07.1966
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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