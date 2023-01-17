Целюнова (Лоскутова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1905
Дата смерти01.08.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1905
Рождение ребёнка
10.11.1927
Рождение ребёнка
12.12.1931
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
22.11.1942
Рождение ребёнка
04.10.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1990
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область