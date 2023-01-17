Целюнова (Лоскутова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнова (Лоскутова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1905

Дата смерти

01.08.1990

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1905

Отец: Лоскутов Иван Васильевич

Мать: Лоскутова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
12.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
22.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
04.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целюнов Михаил Николаевич

Смерть
01.08.1990
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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