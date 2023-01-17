Лоскутова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Цаплинова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
12.03.1900
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.08.1902
Сын: Лоскутов Василий Иванович
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
21.09.1905
Дочь: Целюнова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.12.1908
Дочь: Шляпина Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич
Bendery
Рождение ребёнка
18.02.1911
Сын: Лоскутов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно