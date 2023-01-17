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Лоскутова Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Цаплинова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
12.03.1900

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.08.1902

Сын: Лоскутов Василий Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
21.09.1905

Дочь: Целюнова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
24.12.1908

Дочь: Шляпина Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич

Bendery
Рождение ребёнка
18.02.1911

Сын: Лоскутов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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