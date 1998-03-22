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Лоскутов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Цаплинова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
12.03.1900

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
17.08.1902

Сын: Лоскутов Василий Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1905

Дочь: Целюнова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1908

Дочь: Шляпина Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Ивановна

Bendery
Рождение ребёнка
18.02.1911

Сын: Лоскутов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Ивановна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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