Лоскутов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Цаплинова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1900
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1902
Сын: Лоскутов Василий Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1905
Дочь: Целюнова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1908
Дочь: Шляпина Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Ивановна
Bendery
Рождение ребёнка
18.02.1911
Сын: Лоскутов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Ивановна
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно