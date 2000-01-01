Пестов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестов Иван Михайлович

Пестов Иван Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1894

Дата смерти

20.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1894

Отец: Пестов Михаил Григорьевич

Мать: Пестова Мария Павловна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Пестов Иван Иванович

Мать ребёнка: Пестова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
29.02.1928

Сын: Пестов(барышников) Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Пестова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Пестов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Пестова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Пестов Василий Иванович

Мать ребёнка: Пестова Александра Ивановна

Село Селитьба
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестова Александра Ивановна

Смерть
20.04.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close