Пестов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1894
Дата смерти20.04.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1894
Отец: Пестов Михаил Григорьевич
Мать: Пестова Мария Павловна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Пестов Иван Иванович
Мать ребёнка: Пестова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
29.02.1928
Сын: Пестов(барышников) Прокофий Иванович
Мать ребёнка: Пестова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Пестова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Пестова Александра Ивановна
Село Селитьба
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пестова Александра Ивановна
Смерть
20.04.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область