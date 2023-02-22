Пищулина (Склемина) Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищулина (Склемина) Анна Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Склемин Осип Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1856

Дочь: Варвара Павловна

Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович

Рождение ребёнка
18.02.1858

Сын: Пищулин Иван Павлович

Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.01.1860

Дочь: Ксения Павловна

Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.04.1861

Дочь: Ирина Павловна

Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.11.1863

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.09.1865

Дочь: Устинья Павловна

Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович

Рождение ребёнка
23.03.1868

Сын: Пищулин Осип Павлович

Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.07.1870

Дочь: Пестова Мария Павловна

Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.03.1873

Сын: Пищулин Василий Павлович

Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1875

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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