Пищулина (Склемина) Анна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Склемин Осип Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1856
Дочь: Варвара Павловна
Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович
Рождение ребёнка
18.02.1858
Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович
Рождение ребёнка
13.01.1860
Дочь: Ксения Павловна
Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович
Рождение ребёнка
20.04.1861
Дочь: Ирина Павловна
Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.11.1863
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович
Рождение ребёнка
20.09.1865
Дочь: Устинья Павловна
Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович
Рождение ребёнка
23.03.1868
Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович
Рождение ребёнка
18.07.1870
Дочь: Пестова Мария Павловна
Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович
Рождение ребёнка
17.03.1873
Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович
Рождение ребёнка
01.01.1875
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Пищулин Павел Трифонович
Смерть
Неизвестно