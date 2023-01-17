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Ишков Василий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишков Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1920

Сын: Ишков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Ишкова Федосья Сергеевна

Засурье, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Ишков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ишкова Федосья Сергеевна

Засурье, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.09.1927

Дочь: Изосимова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Ишкова Федосья Сергеевна

Засурье, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ишкова Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Ишкова Федосья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишкова Федосья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ишкова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Ишкова Федосья Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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