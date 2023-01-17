Ишков Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ишков Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1920
Мать ребёнка: Ишкова Федосья Сергеевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Ишкова Федосья Сергеевна
Рождение ребёнка
09.09.1927
Дочь: Изосимова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Ишкова Федосья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишкова Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Ишкова Федосья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ишкова Федосья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишкова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Ишкова Федосья Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно