Ишков Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишков Илья

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондарева Мария Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бортникова Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишков Василий Ильич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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