Ишкова (Капустина) Федосья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капустин Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1920
Отец ребёнка: Ишков Василий Ильич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Ишков Василий Ильич
Рождение ребёнка
09.09.1927
Дочь: Изосимова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Ишков Василий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишков Василий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишкова Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Ишков Василий Ильич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишкова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ишков Василий Ильич
Смерть
Неизвестно