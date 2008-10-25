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Ишков Николай Васильевич

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Место рождения

Засурье, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1923

Дата смерти

25.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Ишков Василий Ильич

Мать: Ишкова Федосья Сергеевна

Засурье, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Военная служба
С 08.03.1942
Звание: гв. сержант в РККА с 08.03.1942 года Место призыва: Краснощековский РВК, Алтайский край, Краснощековский р-н Место службы: 70 гв. сд 4 УкрФ № записи: 43848728
Военная награда
После 09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
19.05.1945
Приказ № 32/н от 19.05.1945 Медаль «За отвагу» Издан: 70 гв. сд 4 Украинского фронта Архив: ЦАМО Фонд: 33 Опись: 690306 Единица хранения: 2237 № записи 43848573
Военная награда
После 09.06.1945
Медаль «За освобождение Праги»
Рождение ребёнка
11.10.?

Сын: Ишков Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Ишкова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишкова Анна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
г. Бендеры Республика Молдова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишков Борис Николаевич

Мать ребёнка: Ишкова Анна Николаевна

Смерть
25.10.2008
г. Бендеры Республика Молдова
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