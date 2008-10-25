Ишков Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшков Валерий Николаевич

Ишков Валерий Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.?

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.?

Отец: Ишков Николай Васильевич

Мать: Ишкова Анна Николаевна

Бракосочетание
27.03.1971

Жена: Ишкова Тамара Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.10.1971

Сын: Ишков Николай Валерьевич

Мать ребёнка: Ишкова Тамара Тимофеевна

Рождение ребёнка
27.07.1978

Дочь: Мельник Ирина Валерьевна

Мать ребёнка: Ишкова Тамара Тимофеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close