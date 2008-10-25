Ишков Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.?
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.?
Отец: Ишков Николай Васильевич
Мать: Ишкова Анна Николаевна
Бракосочетание
27.03.1971
Жена: Ишкова Тамара Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.10.1971
Мать ребёнка: Ишкова Тамара Тимофеевна
Рождение ребёнка
27.07.1978
Дочь: Мельник Ирина Валерьевна
Мать ребёнка: Ишкова Тамара Тимофеевна